Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 17:44

CEVDET YILMAZ'DAN A HABER'E COP31 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Zirveye 196 ülkeden katılım sağlandığını belirten Yılmaz, yaklaşık 100 bin resmî misafir ve 1,5 milyon ziyaretçi beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin COP31'i "uygulama COP'u" olarak tanımladığını ifade eden Yılmaz, "Diyalog, uzlaşma, eylem" anlayışıyla somut sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

2035 İÇİN ELEKTRİFİKASYON KARARI BEKLENİYOR

Cevdet Yılmaz, 2035'e yönelik fosil yakıtlardan elektrifikasyona geçiş konusunda karar beklediklerini açıkladı.

Adil dönüşüm sürecinde istihdam ve yatırım ihtiyaçlarının ele alınacağını belirten Yılmaz, finansman sağlayan kurumlarla proje sahibi ülkeleri buluşturacak bir mekanizma oluşturulması için de çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

"DİYALOG, UZLAŞMA, EYLEM" ANLAYIŞI

COP31'i uygulamaya odaklanan bir zirve olarak değerlendiren Yılmaz, Türkiye'nin somut sonuçlar elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Yılmaz, zirvede diyalog ve uzlaşma temelinde eyleme geçilmesinin önemine dikkat çekti.

BARIŞ DİPLOMASİSİ VE ÇEVRE DİPLOMASİSİ MESAJI

Türkiye'nin barış diplomasisini çevre diplomasisiyle buluşturduğunu belirten Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya ve daha temiz bir dünya mümkün" mesajına dikkat çekti.