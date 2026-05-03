Rüzgar dev ağacı devirdi: Beylikdüzü’nde araç sahibi büyük şok yaşadı

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi'nde saat 12.45 sıralarında tedirginlik yaratan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta kazı çalışması yürütülen bir noktada bulunan yaklaşık 10 metrelik ağaç, rüzgarın da etkisiyle dayanamayarak kökünden söküldü. Dev ağaç, o sırada yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

Maddi hasar meydana geldi

Olayın gerçekleştiği esnada araçta veya ağacın devrildiği alanda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Ancak devrilen ağaç nedeniyle hem otomobilde hem de çevredeki bahçe çitlerinde ciddi maddi hasar oluştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin üzerini kaplayan dev ağacı motorlu testerelerle parçalara bölerek yoldan kaldırdı.

"Hafif bir rüzgarla devrildi"

Ağacın üzerine devrilmesi sonucu otomobili hasar gören Oktay Kumaş, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Evdeydim, sesleri duyduk ve ağacın devrildiğini gördük. Burada yaklaşık 10 gün boyunca bir çalışma yapıldı, sonra burayı kapatıp gittiler. Çalışmanın ardından hafif bir rüzgar çıkınca ağaç maalesef devrildi". Olayla ilgili inceleme başlatıldı.