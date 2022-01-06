Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti'li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Son dakika... 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olduğu belirtilerek, 20 yıla kadar hapis talep edildi. Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu öne sürülen güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar da iddianamede yer aldı. Fotoğraflarda Ankara'da kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülen Gürcan, başka karede diplomattan içinde para olduğu belirtilen zarfı alırken görüldü. Gürcan'ın, aynı diplomatla başka bir zaman kapalı bir otoparkta görüştüğü ana ilişkin fotoğraf da yer aldı.