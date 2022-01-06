Haberler Haber Videoları Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti'li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti'li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti'li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!
06.01.2022 14:08

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:44
Öğrenciler müjde! Bugün...
Ana Sayfa 03:38
Yıldız Tilbe'ye sokak...
Ana Sayfa 05:47
İyi Partili küfürbaz için...
Ana Sayfa 00:39
ATV Müge Anlı 6 Ocak 2022...
Ana Sayfa 00:27
Hastaneden hemşirenin telefonu...
Ana Sayfa 01:28
Eyüpsultan'da İETT Otobüsü...
Ana Sayfa 00:43
Ece Seçkin spor yaparken...
Ana Sayfa 01:23
Beşiktaş 1-0 ANTALYASPOR Gol:...
Ana Sayfa 00:29
Kalp Yarası 27. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:05
Süper Kupa Şampiyonu Beşiktaş!...
Ana Sayfa 03:37
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:10
Örümcekten dolayı kocasını...

Son dakika... 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olduğu belirtilerek, 20 yıla kadar hapis talep edildi. Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu öne sürülen güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar da iddianamede yer aldı. Fotoğraflarda Ankara'da kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülen Gürcan, başka karede diplomattan içinde para olduğu belirtilen zarfı alırken görüldü. Gürcan'ın, aynı diplomatla başka bir zaman kapalı bir otoparkta görüştüğü ana ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Haber Videoları
SON DAKİKA