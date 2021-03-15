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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift TIR'ın dorsesinde yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift TIR'ın dorsesinde yakalandı
15.03.2021 19:19
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan çift, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu FETÖ üyeliği ve ByLock kullanıcılığından haklarında hapis cezası verilen Hitit Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen M.K.K. ile eşi Ş.R.K'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Gürcistan'a çıkış yapacaklarını belirledi.

Ekiplerce bir TIR'ın dorsesine saklanmış şekilde yakalanan M.K.K. ve Ş.R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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