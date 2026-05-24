Taksim'de "yardım" bahanesiyle hırsızlık: Güven timleri suçüstü yakaladı

Yardım etme bahanesiyle yaklaştığı kişinin cep telefonunu çalan B.A., polis ekiplerinin takibiyle suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un kalbi Taksim Meydanı, güpegündüz akılalmaz bir hırsızlık girişimine sahne oldu. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, meydanda hareketlerinden şüphelendikleri B.A. isimli şahsı yakın takibe aldı. Şüpheli, bir süre sonra alkollü olduğu anlaşılan bir vatandaşı gözüne kestirdi.

Yardım Bahanesiyle Cebini Boşalttı

Mağdur şahsa "yardım etme" bahanesiyle yaklaşan ve bir süre onunla birlikte yürüyen B.A., el çabukluğuyla vatandaşın mont cebindeki cep telefonunu çaldı. Telefonu aldıktan hemen sonra hızla uzaklaşmaya çalışan hırsız, neye uğradığını şaşırdı. Durumu anbean izleyen Beyoğlu Güven Timleri, fırlayarak şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Hem Hırsız Hem Zehir Taciri

Gözaltına alınan B.A.'nın üzerinde yapılan üst aramasında mağdurdan çaldığı cep telefonu ele geçirilirken, cebinden ayrıca 5 adet uyuşturucu hap çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise meydandaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

