İzmit'te dükkan camlarını tuzla buz etti: Yakalanan zanlının 14 suç kaydı çıktı!

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 15:12

Aşırı alkollü olduğu belirlenen V.D. isimli şahıs, cadde üzerinde yürürken henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanları hedef aldı. Ayağında ayakkabı dahi bulunmayan adamın, eline aldığı kaldırım taşı ve tahtalarla iş yerlerinin camlarını tek tek kırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kendini İhbar Ettirdi

Dükkanlara ciddi maddi hasar veren şahıs, saldırının ardından cadde üzerindeki bir fırına girerek çalışanlara "Polisi arayın, beni yakalatsınlar" dedi. Sabah iş yerini açtığında büyük bir şok yaşadığını belirten bölge esnafı Akif Bakar, "İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Bilinçsizce saldırmış, kendinde değilmiş. Yetkililer gereğini yaptı" diye konuştu.

14 Suç Kaydı Ortaya Çıktı İhbar üzerine hızla harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli V.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan GBT kontrolünde zanlının; çoğunluğu "mala zarar verme" ve "uyuşturucu madde kullanımı" olmak üzere tam 14 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Zanlı, adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.