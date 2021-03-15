İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada doğal gaz patlaması!

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre binada yaralılar bulunuyor. Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.