Trafikteki tartışmanın ardından kalp krizi geçirdi: Enver Karaaslan vefat etti

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 15:43

Mersin'in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde trajik bir olay meydana geldi. Tüp kamyonetinin şoförü Enver Karaaslan (54) ile toplu taşıma minibüsü sürücüsü İ.L. arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle gergin bir tartışma çıktı. Sözlü kavganın ardından aracına geri dönen Karaaslan, direksiyon başına geçip yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra aniden kalp krizi geçirdi.

Vatandaşlar Seferber Oldu

Kontrolden çıkan kamyonetin refüje vurarak durabilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark edip hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerine haber verilirken, bilinci kapanan Karaaslan'ı hayatta tutmak için adeta zamanla yarışıldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaklaşık 10 dakika boyunca talihsiz adama kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan Enver Karaaslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste yapılan tüm geri döndürme müdahalelerine rağmen 54 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Öte yandan, Karaaslan'ın kriz öncesi minibüs şoförüyle yaşadığı tartışma anı ile vatandaşların onu kurtarmak için verdiği ilk yardım mücadelesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.