İstanbul'da bir kadının sokak ortasında İETT çalışanını taciz ettiği anlar

İstanbul'da bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Videoda kadının İETT çalışanının yanına giderek dans ettiği görülürken, rahatsız olan adam arkasını dönerek gidiyor.

İstanbul'da yaşanan garip olayda, bir kadın sokak ortasında İETT çalışanını taciz etti. Olay anı anbean kameraya alındı.

Görüntülerde, kadının dans ederek İETT çalışanının yanına geldiği görülüyor. İyice yaklaşan kadından rahatsız olan adam ise hızlı bir şekilde arkasını dönerek olay yerini terk ediyor.