Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'dan Yunanları kızdıracak açıklamalar!

13.09.2020 04:03

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'tan Yunanları kızdıracak açıklamalar. Kotzias, Doğu Akdeniz'de uygulanması gereken politikalarla ilgili Yunanistan Hükümeti'ne telkinlerde bulundu. Bölgedeki kriz için Türkiye ile müzakerelerde bulunması gerektiğini söyleyen Kotzias, Yunanistan'ın Kıta Sahanlığı iddiasının inandırıcı ve gerçekçi olmadığını belirterek Türkiye'nin haklılığını gözler önüne sermiş oldu.