Bakan Akar ve komuta kademesi sıcak bölgede

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla birlikte Antalya’nın Kaş ilçesine iniş yaptı. 1917’de dünyanın ilk uçak gemisini batıran Türk subayı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anılacak. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla birlikte Antalya'nın Kaş ilçesine iniş yaptı.
Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş Kaymakamlığını ziyaret edecek, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak.