Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP'li Barış Yarkadaş'ın paylaştığı yalan haberi yaptığı açıklama ile çürüttü. Bakan Koca, Kovid-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını açıkladı.
CHP'li Barış Yarkadaş'ın yalan haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çürüttü!
13.09.2020 00:17
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