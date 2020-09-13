CHP'li Barış Yarkadaş'ın yalan haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çürüttü!

13.09.2020 00:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP'li Barış Yarkadaş'ın paylaştığı yalan haberi yaptığı açıklama ile çürüttü. Bakan Koca, Kovid-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını açıkladı.