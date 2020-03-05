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Yunanistan'ın başkenti Atina'da mültecilere destek gösterisi: Birlikte yaşayabiliriz

Yunanistan'ın başkenti Atina'da mültecilere destek gösterisi: Birlikte yaşayabiliriz

05.03.2020 23:16

Avrupa'ya geçmek için Edirne’de bulunan mültecilerin sayısı her geçen gün artarken, Yunan hükümeti sınır hattındaki mültecilere karşı sert tutumunu her geçen gün artırıyor. Yunan hükümetinin bu tutumuma karşı Yunan halkı mültecilere destek gösterileri düzenledi. Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce kişi "Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.


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