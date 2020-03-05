Moskova'da imzalanan İdlib anlaşmasında dikkat çeken detay: Rejim bir daha saldırırsa... 05.03.2020 23:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki kritik görüşmesinden ateşkes kararı çıktı. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber ekranlarında Moskova'da alınan ateşkes kararını değerlendirdi. Başkan Erdoğan ve Rus devlet adamı Putin'in açıklamalarını ve anlaşmanın detaylarını değerlendiren Şebnem Bursalı, "Hem diplomatik olarak hem de sahada çalışmalar devam edecek" dedi. Bursalı aynı zamanda rejimin bir kez daha mutabakatı bozması durumunda Türkiye'nin saldırı kozunu elinde bulundurduğunu hatırlattı. Öte yandan Erdoğan'ın, anlaşma olmaması halinde Türkiye'nin rejim unsurlarını İdlib'den kendi imkanlarıyla temizleme hususunda kararlı olduğunu belirttiğini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler 5 saat 40 dakika sürdü. Moskova'da kritik İdlib zirvesinde anlaşma sağlandı.



ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Rusya'da alınan kararı A Haber'e değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Bursalı, "Heyetler arası çalışmalar devam edecek. Bugün ne ilk ne de son gün. Hem diplomatik olarak hem de sahada çalışmalar devam edecek.







REJİM BİR DAHA MUTABAKATI BOZARSA TÜRKİYE SALDIRACAK

Daha önceden Astana ve Soçi mutabakatlarından sonra rejimin saldırılarından sonra bu mutabakatlar bozulmuştu ama artık Başkan Sayın Erdoğan da açıkladı, rejim bir daha mutabakatları bozarsa Türkiye saldırı hakkını elinde tutuyor. İki ülkenin Savunma Bakanları'nın M4 Karayolu için nerede görüşme yapacağı henüz belirlenmedi. Suriye'nin iki garantör ülkesinin yaptığı anlaşmanın sürecin başlangıcı olduğunu söyleyelim. Bundan sonra birlikte çalışmalar devam edecek." şeklinde konuştu.

'ANLAŞMA SAĞLANMAZSA...'

Öte yandan Putin'in taziye açıklamasının olumlu karşılandığını aktaran diplomatik kaynaklar, Başkan Erdoğan'ın, anlaşma olmaması halinde Türkiye'nin rejim unsurlarını İdlib'den kendi imkanlarıyla temizleme hususunda kararlı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ FARKINI GÖSTERDİ

Türkiye'nin, aynı zamanda Batılı devletlerin İdlib sahasındaki koşulları dikte etmesine izin vermeyeceğini ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye'nin, kendi göbeğini kendi keserek, bölgede kimsenin maşası olmayacağını gösterdiğini, Türk savunma sanayiinin, İdlib krizinde rüştünü ispat ettiğini belirtti.

