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Yunanistan'dan sınıra dayanan mültecilere gazlı müdahale | Kadın ve çocuk mültecilere gaz ve ses bombası attılar | Video

Yunanistan'dan sınıra dayanan mültecilere gazlı müdahale | Kadın ve çocuk mültecilere gaz ve ses bombası attılar | Video

28.02.2020 17:20

Edirne’de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, Yunanistan askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar. Yunan askerleri, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu mülteci grubuna, göz yaşartan gaz bombası ve ses fişekleri attı.


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