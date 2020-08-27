Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında Doğu Akdeniz’de yaşananları değerlendirdi. Şöhret, “Yunanistan’ın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi ve bir savaşa girmesini beklemiyorum” dedi. Ege’nin kendine has özel statüsünden bahseden Şöhret, “Sıkıntının Ege’deki birçok adanın Yunanistan’a ait olması” yorumunu yaptı. Mesut Şöhret, Yunanistan’ın Türkiye’yi dar bir alana hapsetmesinin de hakkaniyete ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.
Yunanistan gerilimi neden tırmandırıyor? Uzman isim A Haber canlı yayınında yorumladı
27.08.2020 19:57
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