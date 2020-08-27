Doğu Akdeniz'deki gerilimi artıyor. Türkiye, Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan etti. Bu kararın ardından Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatılmış oldu. Yunanistan'da Oruç Reis'in ne yapacağı merak edilirken, Türkiye'nin NAVTEX ilanıyla kararlılığı ve asla geri adım atmayacağı da bir kez daha vurgulanmış oldu. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yunanistan için 3 tane şans var. Bir masaya oturup anlaşmak, şimdi masaya oturduğunda hukuk öne çıkacak. Bu durumda Yunanistan'ın elle tutulur tek bir tarafının olmadığı ve hukuk dışı yaptığı işlemler ortaya çıkacak. Dolayısı ile yaptığı Yunanistan'ın kazanma şansı yok. Tam tersi eldeki bulgurdan da olacak.” dedi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi analiz edildi: Yunanistan gerilimi tırmandırırsa eldeki bulgurdan da olur
27.08.2020 20:04
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