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Yunan askeri sınırda bir mülteci göçmeni sırtından vurarak öldürdü! (Olay yerinden ilk görüntü)

Yunan askeri sınırda bir mülteci göçmeni sırtından vurarak öldürdü! (Olay yerinden ilk görüntü)

02.03.2020 13:48

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarını mültecilere açmasının ardından paniğe kapılan Yunanistan askerleri orantısız güç kullanmaya devam ediyor. İpsala bölgesinden Yunanistan’a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.


Bölgede Yunan askerlerinin göçmenlere karşı orantısız müdahalesi sürerken, bu sabah üzücü bir haber geldi.

TRT Haber muhabiri Altuğ Acer'in verdiği bilgiye göre, İpsala bölgesinden Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez'deki hastanenin morguna kaldırıldı.

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