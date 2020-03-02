Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri kabulünde önemli açıklamalar | Video 02.03.2020 13:37

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan, askerimize yapılan kalleş saldırının ardından Avrupa'ya açılan sınır kapılarının mültecilere açılmasından tedirgin olan Avrupa ülkelerinin aradığını söyleyerek, "Şimdi kapıları açınca, telefon telefon üstüne gelmeye başladı; 'Kapıları kapatın...' Dedik, bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin Suriye sınırlarında özellikle İdlib'de verdiği tarihi mücadele verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum.

Buradaki STK'lara baktığımızda milletimizin her kesimini temsil ettiğini görüyorum. Türkiye'nin en büyük gücü işte bu birliği beraberliği ve kardeşliğidir.

Bizler bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere götürecek bir güç yoktur.

BU YÜKTEN SİZ DE NASİBİNİZİ ALACAKSINIZ!

Aylar önce ben bir açıklama yaptım. "Eğer Batı bir yük paylaşımına girmezse, kapıları açarız" dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar, 'herhalde blöf yapıyor' dediler. Şimdi kapıları açınca, telefon telefon üstüne gelmeye başladı; 'Kapıları kapatın...' Dedik, bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız. Dün itibariyle rakam ciddi manada yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Şimdi yine telefonlar; bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz ve aynı zamanda Merkel ile telefon görüşmemiz olacak. Temenni ederim ki ateşkes idi diğer adımlardı atıp bu işi sonuçlandıracağız.

BAHAR KALKANI HAREKATI'NDA SON DURUMU AÇIKLADI

Şu ana kadar 135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 ÇNRA, 5 hava savunma rampası, 12 tank savar, 4 havan, 29 pikaba monteli uçaksavar, 1 İHA, 8 helikopter, 7 mühimmat rampası, 24 zırhlı araç, 9 depo, 2 uçak, 2 füze rampası ve bu arada sonra akam 2557 rejime ait asker ve bunun yanında orada yardımcı olarak onlarla beraber bu mücadelenin yanında olan kişiler.. Bunlar da öldürüldü.

ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDETİYORUZ

Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim unsurunu etkisiz hale getirerek çok ağır bedeller ödetiyoruz.

Dün yine biliyorsunuz Neyrab havaalanını da yerle yeksan ettik kullanılamaz hale getirdik.

Sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları da kullanıyoruz.