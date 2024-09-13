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Yüksel Güran'ın çelişkili ifadeleri: Narin'in kayıp haberini babaya vermedi 5.5 saat sonra aramaya başladı
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Yüksel Güran'ın çelişkili ifadeleri: Narin'in kayıp haberini babaya vermedi 5.5 saat sonra aramaya başladı

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 14:01 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 14:01

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında cinayetle ilgili kafalarda oluşan soru işaretlerine dikkat çekti. Karaman, özellikle annenin ifadelerindeki çelişkilerin cinayetle ilgili kilit öneme sahip olduğunu ifade etti. Karaman, anne Yüksel Güran'ın neden Narin'in kayıp haberini vermediğinin soruşturma açısında çok kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Annenin kızını evden gönderdikten çok uzun bir süre sonra aramaya başladığını ifade eden Karaman, "Bakın 5.5 saat sonra bir anne kızını aramaya başlıyor. 15.15'te zaten Narin evinin avlusunda. O sırada başına bir şey geliyor ve bu 10  dakika içerisinde oluyor. Zaten 15.40'ta cenazesinin o dereye atıldığına ilişkin kırmızı aracın görüntüleri var. Ya o ahırda ya o kümeste ya da bu avluda başına bir şey geliyor ama maalesef anne kızını kaçta aramaya 19.30'da çıkıyor." dedi.

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