Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir ailesine acı haber verildi 29.02.2020 14:10

İdlib’deki hava saldırısında şehit olan 34 askerden 5'inin naaşlarının kimlik tespiti için ailelerinden kan örnekleri alınmıştı. Kan örneklerinden yapılan DNA testi sonrası şehitlerden birinin Yozgat’ın Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir olduğu anlaşıldı. Özdemir’in şehadet haberi bugün ilçeye bağlı Arpalık köyünde ikamet eden annesi Emine ve babası İbrahim çiftine veridi. Özdemir ailesinin evinde hem hüzün hem de gurur oluştu. Evin dış cephesine Türk bayrağı asıldı. Özdemir’in 6 kardeşten en küçükleri olduğu öğrenildi.