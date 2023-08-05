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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 15:18 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 15:34

Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım kocası tarafından defalarca bıçaklandı! Genç kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor!

Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber 32 yaşındaki Merve Veziroğlu eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar'daki evlerinde gerçekleşti. Peki, Merve Veziroğlu öldü mü, sağlık durumu nasıl? YouTuber Merve Veziroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Merve Veziroğlu Yıldırım eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım eşini 32 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Peki, Merve Veziroğlu öldü mü, sağlık durumu nasıl? YouTuber Merve Veziroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!

Tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini 32 yerinden bıçakladı. Genç kadın ağır yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Merve Veziroğlu Yıldırım, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz "32 yerinden bıçaklamış" dedi.

Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

"KIZ KARDEŞİMİ ŞU ANDA YOĞUN BAKIMA ALDILAR KANAMASI VAR"

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi.

Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.

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