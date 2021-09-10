'Yolculuk çilesi' İstanbul'da trafik durma noktasına geldi vatandaşlar tepkili! Toplu taşımada yoğunluk!

İstanbul'da toplu taşıma ızdırabı sürüyor. Haftanın son iş gününde, yağışlı havanın da etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay ve trafikte yoğunluk oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kalabalığıa dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere koronavirüs tehlikesini hatırlattı. Öte yandan Sancaktepe’den Kadıköy’deki okuluna 1 saatte gelen bir öğrenci ise trafik yoğunluğu ve otobüslerdeki doluluktan dolayı adeta isyan ederek, “Yağmurla mı, sınavla mı, otobüslerdeki yoğunlukla mı uğraşalım?” dedi.

Yağışlı havada toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Yüz yüze eğitimin ilk haftasında toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle araçlarını tercih edenler, Cevizlibağ'da trafik oluşturdu.







Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu tramvay durağında da yoğunluk vardı gelen tramvayların da dolu olması nedeniyle durakta bekleyenler tramvaya binerken zaman zaman zorlandı.







"OKULLAR AÇILDIĞI İÇİN AŞIRI BİR KALABALIK VAR"

Metrobüs ile Beylikdüzü'nden tramvaya binmek için Cevizlibağ'a gelen Kamil Yurdabak "Metrobüs şu anda çok kalabalık okullar yeni açıldığı için aşırı bir kalabalık var.









Yoğunluktan dolayı, zor geliyoruz, zor biniyoruz. Koronavirüsün de olması biraz korkutuyor ama maskemizi indirmeden kurallara uyarak gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da tramvaya gidiyorum. Tramvay da aynı şekilde yoğun okullar başladığı için aşırı bir yoğunluk var" diye konuştu.





KADIKÖY'DE ÖĞRENCİNİN YAĞMUR SONRASI TRAFİK VE OTOBÜS İSYANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağışlar etkili olmaya başladı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına dükkan önlerine sığındı. Otobüs duraklarında ise yoğunluk oluştu. Okula gitmek için Sancaktepe'den Kadıköy'deki okula gelen bir öğrenci ise yağmur sonrası oluşan trafik ve otobüslerdeki doluluğa "Yağmurla mı, sınavla mı, otobüslerdeki yoğunlukla mı uğraşalım?" diyerek tepki gösterdi.





"HANGİ BİRİYLE UĞRAŞALIM"

Öğrenci Mehmet Efe Tosun, "Yağmura hazırlıksız yakalandık. Trafiğin hali zaten belli 1 saattir yollardayım. Okula da geç kaldım. Yağmurlar İstanbul'u çok etkiliyor. Sancaktepe'den çıktım okula gelmek için Kadıköy'e tam 1 saat sürdü. Trafiğin yanı sıra otobüsler tıklım tıklım. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Ayakta geliyoruz zaten. Yorulduk. Bir bu sene sınav var. Ne yapacağım bilmiyorum. Trafikle mi, sınavla mı, yağışlarla mı uğraşalım?" diye konuştu.