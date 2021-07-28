YKS’de tercih zamanı! YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

YKS’de tercih zamanı! ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Öğrenciler 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" üzerinden görüntüleyebilecek. Öte yandan ÖSYM üzerinden YKS puan durumu ve sıralaması gibi verilere de erişilebiliyor.YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercihler nasıl yapılacak? Üniversite seçecek adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı Besim Türkoğlu A haber canlı yayınında YKS'ye dair merak edilen soruları yanıtladı.