Yine CHP yine kavga! Danışmandan delege kadına sözlü şiddet 23.02.2020 09:36

CHP kongrelerinde yaşanan kavgalara, Uşak'ta bir yenisi daha eklendi. CHP İl Başkanlığı seçimlerinde gergin anlar yaşanırken, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın 'liste' önerisine karşı çıkan delege Rezzan Çağlar, Yalım'ın danışmanı Mahir Yaşar tarafından sözlü şiddete maruz kaldı.

Uşak'ta divan başkanlığını CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın yaptığı 37. Olağan İl Kongresi'nde başkanlık için Ali Karaoba ile Erdoğan Atasoy yarıştı.

Kongre öncesinde, seçime 'çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi' gidileceği oylamaya sunuldu. Seçime delegelerin oy çoğunluğuyla blok listeyle gidilmesi istenirken karara tepki gösteren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım seçime çarşaf listeyle gidilmesi gerektiğini savundu.

Yalım'ın bu çıkışı salonda itirazlara ve gerginliğe neden oldu. Bazı üyeler Yalım'ın bu çıkışını antidemokratik bulup tepki gösterdi.

"OTUR LAN YERİNE"

Yalım'ın konuşmasının ardından, aday Ali Karaobanın listesinde yer alan ve parti eğitmeni olan Rezzan Çağlar, "Siz kendiniz demokrasiyi uyguluyor musunuz?" diyerek milletvekiline tepkisini dile getirdi. O sırada, Yalım'ın danışmanı Mahir Yaşar'ın, "Sen vekil hakkında nasıl böyle konuşursun, otur lan yerine" diyerek Çağlar'a tepki göstermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşar'ın, Çağlar'a sözlü şiddette bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı. Diğer partili üyelerin da dahil olduğu tartışma sonrası ortam gerginleşirken üyelerden bazıları salonu terk etti.

Partililer arasında gerginliklerin yaşandığı kongre sonrası yapılan oylamada Ali Karaoba 174 oy alırken, Erdoğan Atasoy 86 oyda kaldı. 88 oy fark ile CHP'nin yeni İl Başkanı Karaoba oldu.