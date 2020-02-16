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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 19:47

kongresinde delege 'tan kadınlara yönelik çirkin sözler!

Her fırsatta kadın haklarından dem vuran 'nin Kongresi'nde kadınlara yönelik skandal sözler sarf edildi. CHP Ankara İl Kongresi'nde delege 'ın, "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz" sözleri tepkiyle karşılandı. Kadın delegeler, konuşmaya devam eden Koçak'ı engellemeye çalıştı. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri süren Koçak, özür diledi ancak öfkeli kalabalığı sakinleştiremedi. Sahneye çıkan bir kadın mikrofonu alırken, bir başka delege de Koçak'a şişe fırlatarak tepki gösterdi.

CHP kongresinde kadınlara yönelik çirkin sözler!

Her fırsatta kadın haklarından dem vuran 'nin skandalları bitmiyor.

CHP İl Kongresi'nde delege kadınlara yönelik skandal ifadeler kullandı. "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz." diyerek skandal sözler söyleyen Koçak'a salondan büyük tepki geldi.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Koçak, özür diledi ancak salonda tepki dinmedi.

ŞİŞE FIRLATTILAR
Bu sırada sahneye çıkan bir kadın mikrofonu alarak Koçak'ın konuşmasını engellerken bir başka delege de Koçak'a şişe fırlatarak tepki gösterdi.

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