Her fırsatta kadın haklarından dem vuran CHP'nin skandalları bitmiyor.

CHP Ankara İl Kongresi'nde delege Tevfik Koçak kadınlara yönelik skandal ifadeler kullandı. "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz." diyerek skandal sözler söyleyen Koçak'a salondan büyük tepki geldi.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Koçak, özür diledi ancak salonda tepki dinmedi.

ŞİŞE FIRLATTILAR

Bu sırada sahneye çıkan bir kadın mikrofonu alarak Koçak'ın konuşmasını engellerken bir başka delege de Koçak'a şişe fırlatarak tepki gösterdi.