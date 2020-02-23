Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran depremi açıklaması 23.02.2020 11:07

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da meydana gelen ve Van'da da hasara yol açan 5.9'luk deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, "4 yetişkin 3 çocuk bu depremde ilk gelen bilgiler ışığında kaybettik. Enkaz altında kalanlar hakkında çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen depremin Van Kapıköy sınırında gerçekleştiği öğrenildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Evlerde özellikle yıkıklar söz konusu. Van valimiz, kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimiz yola çıktı. AFAD ekibimiz ulaştı, diğer köylere de ulaşacak. Enkaz altında vatadandaşlarımızın olduğu da belirtiliyor.

4 yetişkin 3 çocuk bu depremde ilk gelen bilgiler ışığında kaybettik.