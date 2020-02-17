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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 06:59

demokrasiden de sınıfta kaldı! CHP'li delegelerden tek aday tepkisi!

Demokrasiden dem vuran , kongre lerinde sınıfta kaldı. CHP’nin çoğu ilde tek adayla seçime çıkması parti içinde büyük tepkilere yol açtı. gibi ’da da tek adayla seçime giden CHP’de parti yönetiminin desteklediği 315 oyla seçilirken tek aday baskısına tepki gösteren 330 delege sandığa bile gitmedi.

CHP demokrasiden de sınıfta kaldı!

'de tek adayla kongre baskısına delege sandığa gitmeyerek tepki gösterdi. 'un ardından 'da da adaylar delegelik teklifi ile teke düşürüldü. Tabanın tepkisi lere yansıdı. Yönetimin desteklediği 645 delegeden ancak 315'inin oyunu alabildi.

Olağan kurultay için geri sayımın işlediği CHP'de İstanbul ve 'in ardından hafta sonu Ankara kongresi de yapıldı. Kongrede mevcut il başkanı Rıfkı Güvener, Ali Hikmet Akıllı ve Ayhan Yalçınkaya'nın yarışması planlanıyordu. Ancak, Güvener delege listesine alınma karşılığında adaylıktan çekildi. Genel Merkez yönetimi delegelere Ali Hikmet Akıllı'yı işaret etmişti. Genel Merkez'in baskısı altında kalan delegeler kurultay salonunda adaylık için imza toplayan Ayhan Yalçınkaya'ya destek veremedi.

İSTANBUL'DA DA AYNI MANZARA
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ali Hikmet Akıllı, Genel Merkez'in verdiği blok liste ile seçime tek aday olarak girdi. Akıllı, 645 delegeden ancak 315'inin oyunu alabildi. Delegeler Genel Merkez'in tek aday ve blok liste baskısına sandığa gitmeyerek tepki gösterdi. Kurultayda 330 delege oy kullanmadı. Geçtiğimiz hafta yapılan İzmir il kongresinde de aynı olay yaşanmıştı. Genel Merkez'in adayı Deniz Yücel, 540 imza ile aday gösterilmiş ancak, 253 oyla il başkanı seçilmişti. Benzer bir durum İstanbul'da da yaşanmıştı. Cemal Canpolat, delegelik teklifi ile adaylıktan vazgeçirilmişti. Tek aday kalan Canan Kaftancıoğlu, 677 delegeden 571'inin oy kullandığı kongrede geçerli 510 oyun 444'ünü alarak yeniden il başkanı seçilmişti.

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