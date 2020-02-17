CHP'li eski vekil Tevfik Koçak, Ankara il kongresinde kürsüye çıktı. "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanmayın" diye söze başladı.
Salondakilerin pet şişeli tepkisiyle karşılaştı. Mikrofonu elinden alındı. Kargaşayı görenler ise şaştı kaldı: CHP bu kafayla mı iktidar olacak!
Tevfik Koçak, "Ne var bunda gocunacak" diye kendini savunmaya çalıştı. Fakat kimseyi ikna edemeyince özür dilemek zorunda kaldı.
MİKROFONU ELİNDEN ALDILAR
Salondakilerin pet şişeli tepkisiyle karşılaştı. Mikrofonu elinden alındı. Kargaşayı görenler ise şaştı kaldı: CHP bu kafayla mı iktidar olacak!
Tevfik Koçak, "Ne var bunda gocunacak" diye kendini savunmaya çalıştı. Fakat kimseyi ikna edemeyince özür dilemek zorunda kaldı.
MİKROFONU ELİNDEN ALDILAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.