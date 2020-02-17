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kongresinde delege 'tan skandal sözler: Siyasetçinin işine, kadının işvelisine aldanmayın!

Eski vekilin sözleri, Kongresi’ni gerdi. Kadınlar, kendilerine hakaret eden densizi pet şişe atarak kürsüden indirdi. , "Ne var bunda gocunacak" diye kendini savunmaya çalıştı.

Pet doğrusu
'li eski vekil , il kongresinde kürsüye çıktı. "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanmayın" diye söze başladı.
Salondakilerin pet şişeli tepkisiyle karşılaştı. Mikrofonu elinden alındı. Kargaşayı görenler ise şaştı kaldı: CHP bu kafayla mı iktidar olacak!




Tevfik Koçak, "Ne var bunda gocunacak" diye kendini savunmaya çalıştı. Fakat kimseyi ikna edemeyince özür dilemek zorunda kaldı.





MİKROFONU ELİNDEN ALDILAR

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