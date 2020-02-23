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Konya'nın Derebucak ilçesinde korkutan deprem!

Konya'nın Derebucak ilçesinde korkutan deprem!

23.02.2020 02:24

Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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