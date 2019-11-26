Yılın son Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı |Video

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.35'te başladı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.
MASADA O KONULAR VAR
Yılın son MGK toplantısının gündemi hayli yoğun. Türkiye'yi yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. Toplantıda PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede atılan ve atılacak adımlar değerlendirilecek.
ABD VE RUSYA İLE MUTABAKAT
Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD ve Rusya'nın mutabakatlara ne derece uyduğu değerlendirilecek. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge de MGK'nın en önemli başlıklarından birisi olacak.
TERÖR OPERASYONLARI VE DOĞU AKDENİZ DE MASADA
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı da MGK'da masaya yatırılacak kritik konulardan birisi olacak. Kritik toplantıda Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri de konuşulacak.
YAZILI BİLDİRİ YAYIMLANMASI BEKLENİYOR
MGK sonrası bir yazılı bildiri yayımlanması bekleniyor.
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