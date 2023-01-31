Amerika’dan korkan altılı

DAĞ fare doğurdu... Bu, önemli olayların önemsiz çıkması üzerine kullanılan bir deyimdir. Evet CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA mutfaklarında bir yıl da hazıranabilen faaliyet raporu nihayet açıklanandı. Altılı Masa'nın programı kaos kokuyor. Velev ki iktidara geldiler.

Bu program TÜRKİYEMİZ'i siyasi ve ekonomik olarak istikrarsızlığa sokacak.

Çıka çıka ortaya koyduklara metinlere bakınca bir KAKAFONİK PROGRAM hazırlamışlar. Altılı Masa'dan SENFONİ ÇIKMAZ diyorduk, dün açıladıkları metinleri de bu görüşümüzü doğruladı.

İşte saçma birkaç detay...

-Ülkenin savunma alanındaki dışa bağımlılığı azaltılacakmış. Başkan Erdoğan BAĞIMSIZ TÜRKİYE yolunda yürüyor. Görmemışler, duymamışlar.

-Büyük tedarik projeleri, kuvvet yapısı ve kuvvet planlamasını bozmayacak şekilde ülkenin dış politikası ile çelişmeyen bir biçimde yönetilecek miş.

Altılı Masa diyor ki, NATO'YA SORMADAN S-400 ALMAYIZ. ABD ne derse onu yaparız.

-Geliştirme takvimleri sürekli sarkan Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim Uçağı, A TF 2000 Firkateyni, projelerin gerçekçi şekilde hayata geçirilmesi için bütçe oluşturacaklarmış. Altay Tankı'nda motor tedarik sürecini tamamlanacakmış.

KIZILELMA YOK, SİHA YOK.

Belli ki, KAHRAMAN SELÇUK BAYRAKTAR DÜŞMANLIĞI kafalarında dolaşıyor.

-Türkiye'nin yeniden F-35 projesine dönmesi için girişimlerde bulunulacak mış. (Altılı Masa, Amerika'ya yalvaracak, ABD'de üzülecek, F-35 verecek. Ne hayal) -Rusya Federasyonu ile ilişkiler kurumsal düzeyde dengeli ve yapıcı diyalog ile sürdürüleceklermiş. (Altılı Masa, Putin'le değil de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile teması yeterlı görüyor. Eski Türkiye de böyle yapıyordu) -ALTILI MASA diyor ki: Tüm terör örgütleri ve terörizmle mücadele kesintisiz sürecekmiş. PKK DİYEMİYOR, YPG DİYEMİYOR. Amerika'dan çekindikleri için PKK yazamamışlar.

-CUMHURBAŞKANLIĞINI Çankaya'ya taşıyacaklarmış.

CUMHURBAŞKANI 7 YIL için bir defa seçilecekmiş. Tekrar Meclis'e seçtirmeyi düşünüyorlar. En az 360 Milletvekili çıkarmaları söz konusu olmadığından, bunu nasıl yapacaklarının yöntemini yazamamışlar.

-Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedecekler. Peki yerine ne koyacaklar. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olacak en az beş liderin ofislerini, danışmanlarını, korumalarını göreve getireceklermiş.

-Bakanlıkların sayısını artıracaklarmış.

Eski Türkiye'de 30 bakanlık vardı, Altılı Masa partilerin alacağı BAKANLIKLARI ARTTIRACAKLAR ve 6 partının elemanları ile bu bakanlıklara tayin edecekler.

-Hazine'yi Maliye Bakanlığı'ndan ayıracaklar, Bilim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracaklarmış.. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden kuracaklarmış.

Silahli Kuvvetlerimiz'in operasyonel gücünü artıracaklarmış. Nasıl olacak belli değil. Örneğin Irak-Suriye tezkeleri geldiğinde HDPKK desteği olmazsa ne yapacaklar?

-ŞEHİR HASTANELERİ inşaatını durduracaklarmış. Hastanelerde vatandaşların yığılmalarına nasıl çare olacaklar? Yerel yönetımlerın genel bütçe gelirlerinden aldığı payı artıracaklarmış.

(HDPPKK'ya mesaj veriyorlar) Atıyorlar, tutamıyorlar.

SONUÇ: Altılı Masa liderlerinin UFKU DAR demiştik, doğru çıktı. Tek hayalleri var O DA EMİR ALAN BİR TÜRKİYE... Nitekim, Altılı Masa liderleri, sivil ve askeri oligarşinin cirit attığı, atananların seçilenlere pranga taktıkları, sık sık hükümet değişikliklerine yol açan koalisyon dönemlerini hayal ediyor. 20 yılda ne yapıldıysa hepsini yok etminin hayalini kuruyorlar. Ancak Aziz Millet de bu kirli planı görüyor.