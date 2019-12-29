Yerli otomobilin merakla beklenen özelliği tanıtıldı! "TOGG Mobilite Ekosistemi" 29.12.2019 01:07

Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobilin merakla beklenen, bir otomobilden daha fazlasını sunan özelliğinin detayları belli oldu. TOGG'un internet sitesinde 'Mobilite Çözümleri' başlığında tanıtılan videoda elektrikli otomobilin hayatı kolaylaştıran uygulamaları anlatıldı. Yapılan açıklamada, "Geliştirdiğimiz elektrikli, bağlantılı yeni nesil otomobiller etrafında oluşturduğumuz ekosistem; şarj altyapısından konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden otomobilin yazılımını kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamımızı kolaylaştıracak." denildi.