İşte Hasan Basri Yalçın'ın "Yerli Otomobilin Stratejik Değeri" adlı köşe yazısından o ifadeler:
Yerli otomobilin ekonomik boyutu bir yana asıl beni ilgilendiren tarafı stratejik boyutu. Bir ülke böylesi sanayi alanlarında gelişmiş ülkelere böylesi bağımlı olduğu müddetçe siyasi egemenliği ve toprak güvenliği konusunda bile ciddi sorunlar yaşar. Yıllar yılı askeri teknolojideki bağımlılığımızın PKK ile mücadelede dahi ülke güvenliğine ne derece zarar verdiğini birçok örnekten biliyoruz. Otomobil üretimi sadece otomobil üretiminden ibaret değildir. Otomobil üretmediğimiz için motor da üretmedik. Motor üretmediğimiz için tank da üretmedik. Tank üretmediğimiz için Almanya en kritik zamanlarda bize ambargo uygulama şansına sahip oldu. PKK ile mücadele esnasında defalarca bu tür darbeler yedik.
Dolayısıyla Türkiye'nin yerli otomobil üretme çabası ne sadece romantik bir hayaldir, ne de sadece ekonomik bir arayıştır. Türkiye'nin yerli otomobil üretme çabası stratejik bir arayıştır. Sanayide bağımsızlaşmak siyasi bağımsızlığın ve ülke egemenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
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Yerli otomobilin ekonomik boyutu bir yana asıl beni ilgilendiren tarafı stratejik boyutu. Bir ülke böylesi sanayi alanlarında gelişmiş ülkelere böylesi bağımlı olduğu müddetçe siyasi egemenliği ve toprak güvenliği konusunda bile ciddi sorunlar yaşar. Yıllar yılı askeri teknolojideki bağımlılığımızın PKK ile mücadelede dahi ülke güvenliğine ne derece zarar verdiğini birçok örnekten biliyoruz. Otomobil üretimi sadece otomobil üretiminden ibaret değildir. Otomobil üretmediğimiz için motor da üretmedik. Motor üretmediğimiz için tank da üretmedik. Tank üretmediğimiz için Almanya en kritik zamanlarda bize ambargo uygulama şansına sahip oldu. PKK ile mücadele esnasında defalarca bu tür darbeler yedik.
Dolayısıyla Türkiye'nin yerli otomobil üretme çabası ne sadece romantik bir hayaldir, ne de sadece ekonomik bir arayıştır. Türkiye'nin yerli otomobil üretme çabası stratejik bir arayıştır. Sanayide bağımsızlaşmak siyasi bağımsızlığın ve ülke egemenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
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