Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.12.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:25

sadece üretiminden ibaret değildir! İşte stratejik değeri

Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, bugünkü yazısında dün tanıtımı gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılanan i ele aldı. " üretimi sadece otomobil üretiminden ibaret değildir" ifadelerini kullanan Yalçın, yerli otomobil üretiminin stratejik açıdan ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu yazdı.

İşte yerli otomobilin stratejik değeri
İşte Hasan Basri Yalçın'ın "Yerli Otomobilin Stratejik Değeri" adlı köşe yazısından o ifadeler:

in ekonomik boyutu bir yana asıl beni ilgilendiren tarafı stratejik boyutu. Bir ülke böylesi sanayi alanlarında gelişmiş ülkelere böylesi bağımlı olduğu müddetçe siyasi egemenliği ve toprak güvenliği konusunda bile ciddi sorunlar yaşar. Yıllar yılı askeri teknolojideki bağımlılığımızın PKK ile mücadelede dahi ülke güvenliğine ne derece zarar verdiğini birçok örnekten biliyoruz. Otomobil üretimi sadece otomobil üretiminden ibaret değildir. Otomobil üretmediğimiz için motor da üretmedik. Motor üretmediğimiz için tank da üretmedik. Tank üretmediğimiz için Almanya en kritik zamanlarda bize ambargo uygulama şansına sahip oldu. PKK ile mücadele esnasında defalarca bu tür darbeler yedik.



Dolayısıyla Türkiye'nin yerli üretme çabası ne sadece romantik bir hayaldir, ne de sadece ekonomik bir arayıştır. Türkiye'nin yerli otomobil üretme çabası stratejik bir arayıştır. Sanayide bağımsızlaşmak siyasi bağımsızlığın ve ülke egemenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.


YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYerli otomobil sadece otomobil üretiminden ibaret değildir! İşte stratejik değeri
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri