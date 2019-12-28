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  • 28.12.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 11:56

(ismi) adı nedir? Yerli otomobil fiyatı oldukça şaşırtacak - Yerli otomobilin inanılmaz özelliği aynaları...

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili tanıtıldı. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobil ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Peki, nedir? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil satış fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobille ilgili dikkat çeken özelliklerden biri de, arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek. Aynalar ve kapı kolları dokunmatik olacak. Yatırımın süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak. Üretim tesisinde 300'ü nitelikli toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek.

Yerli otomobilin fiyatı ve ismi ne olacak? İşte müthiş özelliği

Türkiye'nin gururu yerli otomobil dün muhteşem bir toplantıyla Başkan Erdoğan öncülüğünde tanıtıldı. Bu bağlamda vatandaşlar yerli otomobil (ismi) adı nedir? Yerli otomobil fiyatı kaç TL olacak? Gibi soruların yanıtlarını oldukça merak ediyor. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Yüzde yüz elektrikle çalışacak olan yerli otomobil tek depo şarjla 500 km yol gidebilecek. Öte yanda yerli otomobilin 2022 yılında trafikte olması bekleniyor. Yerli otomobilde diğer merak edilen özellik ise dikiz aynaları oldu. Dikiz aynaları dokunmatik olarak tasarlandı. Türkiye'nin otomobili tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi.

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