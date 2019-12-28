Türkiye'nin gururu yerli otomobil dün muhteşem bir toplantıyla Başkan Erdoğan öncülüğünde tanıtıldı. Bu bağlamda vatandaşlar yerli otomobil (ismi) adı nedir? Yerli otomobil fiyatı kaç TL olacak? Gibi soruların yanıtlarını oldukça merak ediyor. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Yüzde yüz elektrikle çalışacak olan yerli otomobil tek depo şarjla 500 km yol gidebilecek. Öte yanda yerli otomobilin 2022 yılında trafikte olması bekleniyor. Yerli otomobilde diğer merak edilen özellik ise dikiz aynaları oldu. Dikiz aynaları dokunmatik olarak tasarlandı. Türkiye'nin otomobili tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi.

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