Demet Akalın'dan yerli otomobil paylaşımı (Ünlülerden dev destek)

Türkiye'nin otomobili, Gebze'de Başkan Erdoğan'ın katılımı ile muhteşem bir törenle tanıtıldı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılanan yerli otomobil, ünlülerden de tam not aldı. Birçok ünlü isim paylaşımında, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da paylaşımında Başkan Erdoğan ve yerli otomobilin olduğu kareyi paylaşarak "Hayırlı olsun" notunu düştü.

28.12.2019 13:41 - Son Güncelleme: 28.12.2019 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





