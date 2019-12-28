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Demet Akalın'dan yerli otomobil paylaşımı (Ünlülerden dev destek)

Türkiye'nin otomobili, Gebze'de Başkan Erdoğan'ın katılımı ile muhteşem bir törenle tanıtıldı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılanan yerli otomobil, ünlülerden de tam not aldı. Birçok ünlü isim paylaşımında, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da paylaşımında Başkan Erdoğan ve yerli otomobilin olduğu kareyi paylaşarak "Hayırlı olsun" notunu düştü.

28.12.2019 13:41 - Son Güncelleme: 28.12.2019 13:41
Demet Akalın'dan yerli otomobil paylaşımı (Ünlülerden dev destek)

Otomobilin tasarımı ve özellikleri sosyal medyayı salladı. Ünlü isimlerden övgü dolu yorumlar gecikmedi...

Demet Akalın'dan yerli otomobil paylaşımı (Ünlülerden dev destek)

BÜLENT SERTTAŞ
Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda "Milli" duruşun en güzel meyvesi... Görür görmez kalktım ayakta alkışladım... Bugün takdir günüdür, Emeği olan kim varsa ALLAH Onlardan razı olsun. Adı VATAN olsun...

Demet Akalın'dan yerli otomobil paylaşımı (Ünlülerden dev destek)

DEMET AKALIN
Hayırlı olsun

Demet Akalın'dan yerli otomobil paylaşımı (Ünlülerden dev destek)

MUSTAFA CECELİ
Ön sipariş açılsın, sıradayız muhteşem görünüyor... Made in Türkiye... Bize de bu yakışır... #TOGG

Demet Akalın'dan yerli otomobil paylaşımı (Ünlülerden dev destek)

DERYA TUNA
Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun...

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