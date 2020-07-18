Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fabrikasının temel atma töreninde önemli açıklamalar

18.07.2020 20:31

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa Gemlik'te atıldı. Başkan Erdoğan temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her fırsatta önünün kesilmeye çalışıldığını hatırlatan Erdoğan, ''CHP'nin takoz siyasetine rağmen sanayiden üretime, sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda buluşturduk. Çünkü biz bu ülkeye bu millete güveniyoruz. Türkiye'nin potansiyeline, Türk milletinin zorluklar karşısındaki mücadele azmine inanıyoruz.'' dedi. Başkan Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan dev fabrikayla birlikte 4 binin üzerinde vatandaşa istihdam sağlanacağının altını çizerken fabrikanın 18 ayda tamamlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa Gemlik'te atıldı. Başkan Erdoğan temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her fırsatta önünün kesilmeye çalışıldığını hatırlatan Erdoğan, ''CHP'nin takoz siyasetine rağmen sanayiden üretime, sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda buluşturduk. Çünkü biz bu ülkeye bu millete güveniyoruz. Türkiye'nin potansiyeline, Türk milletinin zorluklar karşısındaki mücadele azmine inanıyoruz.'' dedi. Başkan Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan dev fabrikayla birlikte 4 binin üzerinde vatandaşa istihdam sağlanacağının altını çizerken fabrikanın 18 ayda tamamlanacağını ifade etti.