Kağıthane’de 6 araç birbirine girdi! Sadabad Viyadüğü kapandı
Hasdal-Okmeydanı yolunda ani fren nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Kağıthane Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde trafik yoğunluğu sırasında zincirleme kaza meydana geldi. Öndeki bir otomobilin ani fren yapmasıyla arkadan gelen 5 araç daha kazaya karıştı.
Trafik Durma Noktasına Geldi
Sadabad 1 Viyadüğü üzerinde yaşanan kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.