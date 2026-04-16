Kağıthane’de 6 araç birbirine girdi! Sadabad Viyadüğü kapandı

İstanbul Kağıthane Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde trafik yoğunluğu sırasında zincirleme kaza meydana geldi. Öndeki bir otomobilin ani fren yapmasıyla arkadan gelen 5 araç daha kazaya karıştı.

Trafik Durma Noktasına Geldi

Sadabad 1 Viyadüğü üzerinde yaşanan kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.