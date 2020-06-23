CHP'li Soyer'in 'İzmir parası' ve 'İzmir bayrağı' skandalına CHP'li Kemal Karataş'tan tepki!

23.06.2020 23:23

CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir için ayrı bir ‘bayrak’ ve ‘para’ çalışması içinde olduğu öğrenildi. TÜRSAB acenteleriyle yaptığı toplantıda bu çalışmalarını dile getiren ve Takvim.com.tr tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde Soyer yakın çevresi tarafından da “Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir’i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır” sözleriyle uyarıldığını ifade etti. CHP’li Tunç Soyer'in bu skandal sözlerine CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş'tan tepki geldi. Karataş, Soyer'in daha öncede Kadifekale'ye 'Pagos' denmesini istediğini belirterek "Soyer'in sicili bozuk" dedi.

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir için ayrı bir 'bayrak' ve 'para' çalışması içinde olduğu öğrenildi. TÜRSAB acenteleriyle yaptığı toplantıda bu çalışmalarını dile getiren ve Takvim.com.tr tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde Soyer yakın çevresi tarafından da "Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır" sözleriyle uyarıldığını ifade etti. CHP'li Tunç Soyer'in bu skandal sözlerine CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş'tan A Haber canlı yayınında tepki geldi.

Karataş, Soyer'in daha öncede Kadifekale'ye 'Pagos' denmesini istediğini belirterek "Soyer'in sicili bozuk" dedi.

Karataş'ın açıklamaları şu şekilde:

İzmir'de çok ilginç şeyler oluyor. Bugüne kadar İzmir'de alışıla gelmiş belediye başkanlarından farklı bir şekle büründü sayın Tunç Soyer farklı hareketler sunmaya başladı. Farklı arayışlar içine girdiğini gözlemliyoruz.

AYRI BİR BAYRAKTAN SÖZ ETMESİ NEYİN NESİ?

Hayretle karşılıyoruz hatta İzmirlilerin şaşkınlık içerisinde takip ettikleri olay haline gelmeye başladı Tunç Soyer'in söylemleri. Hiç yeri yokken konusu değilken bir bayraktan söz etmesi neyin nesi? İşte bi takım birileriyle görüşmüş 'bir profesör 1800 yıllarından hatta daha eski İzmir'in bir bayrağı olduğunu söylemiş bundan büyük heyecan ve mutluluk duymuş' bunları söylüyor. Başka bir bayrak arayışı içerisindedir.

SOYER'İN SİCİLİ BOZUK!

Tabi büyük tepki görünce çark ediyor. Minareye kılıf uydurmaya çalışan hareketler içerisine giriyor. Ama eskilerine baktığımız zaman Tunç Soyer'in sicili bozuk bir kimliği var. Daha evvel de para bastırmak istedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli parası varken İzmir'e ait bir para biçimi İZcoin diye isim de takmış. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor şimdi. Tabi tepkiyi de görünce geri adım atıyor. Bunları söyleyenler bunları eleştirenlere de başlıyor; "Paçamdan çekiyorlar", "benimle uğraşıyorlar" gibi yapmacık sözler söylüyor. Tunç Soyer'in sicili bozuk dediğimde belediye başkanı olduğundan beri söylediği sözler var yüz yılı aşmış bi semtimiz var mesela Kadifekale bu semte Yunanca Pagos adını takıyor. Pazar açıyor pagos pazarı diyor adına yani olacak şeyler değil.