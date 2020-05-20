Yahya Üstün'den 'THY'nin 87. yıl dönümü' paylaşımı: Ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız

20.05.2020 01:09

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından Türk Hava Yolları'nın kuruluşunun 87. yıl dönümü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Üsün paylaşımında, "Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek." ifadelerine yer verdi.