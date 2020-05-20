RAMAZAN İMSAKİYE
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Mahmud Abbas duyurdu: Filistin İsrail ve ABD ile varılan tüm anlaşmalardan çekildi

Mahmud Abbas duyurdu: Filistin İsrail ve ABD ile varılan tüm anlaşmalardan çekildi
20.05.2020 01:09

Son dakika haberi... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti. Konuya ilişkin A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti. Konuya ilişkin A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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