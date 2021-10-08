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Yabancı istihbaratçılarla görüşen "Bölücü kebapçı" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın akrabası çıktı

Yabancı istihbaratçılarla görüşen "Bölücü kebapçı" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın akrabası çıktı
08.10.2021 11:40
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında, "bölücü kebapçılar" ifadesiyle kimi kastediyordu. Muhalefet olayı çarpıtıp "sıra kebapçılara geldi" algısı sunarak tabanına korku pompalarken gerçek ortaya çıktı. Bahçeli'nin bahsettiği Beyoğlu'nda bulunan bir lokanta olduğu, burada Osman Kavala'nın yabancı istihbaratçılar ve etki ajanlarıyla görüştüğü belirtildi. Kavala'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın akrabası olduğunu belirten Aydınlık yazarı İsmet Özçelik olayı anlattı. Öte yandan Akşener ile Kavala'nın soyunun Selanik'ten geldiği biliniyor. Haberin detayları...

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