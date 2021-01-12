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SON DAKİKA! Aşıla nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığından koronavirüs aşısı takibi için yeni uygulama

SON DAKİKA! Aşıla nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığından koronavirüs aşısı takibi için yeni uygulama
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Son dakika haberine göre koronavirüs aşısı ile ilgili takibi kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama geliştirildi. Mobil telefonlara indirilerek kullanılacak "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak.


Aşı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.


Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

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