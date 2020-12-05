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Volkswagen CEO'sundan Türkiye itirafı! Türkiye'de yeni fabrikayı açabilirdik...

Volkswagen CEO'sundan Türkiye itirafı! Türkiye'de yeni fabrikayı açabilirdik...
05.12.2020 20:01
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Kasım ayında Türkiye yatırımından vazgeçerek, Slovakya için yatırım planı açıklayan Volkswagen'in (VW) CEO'su Herbert Diess, alınan karar ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Alman yayın organı Wirtschaftswoche'ye konuşan Diess, VW'nin iş konseyinin Türkiye'de fabrika kurulmasına siyasi nedenlerden dolayı karşı olduğunu, fakat kendisinin aynı görüşte olmadığını aktardı. İş konseyinin desteği olmadan VW Yönetim Kurulu'nun yatırım kararı almasının olanaksız olduğuna da değinen Diess, "Ben Türkiye'de fabrika açılması taraftarıydım ve hala da öyleyim. Türkiye'de yeni fabrikayı açabilirdik. Türkiye jeostratejik açıdan Avrupa'nın vazgeçebileceği bir ülke değil" ifadesini kulandı.


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