Maske satışı nasıl olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske satışına dair açıklama!

06.05.2020 18:03

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu, son durumu görüşmek için bugün yeniden toplandı. Video konferans yöntemi ile yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, maske satışı, nerede satılacağı ve fiyatının ne olacağı ile ilgili soruya yanıt verdi.

Detayları paylaşan Bakan Koca, şunları söyledi:

''Yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bu sürecin 2. dönemi. Bizim kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Dışarıya kimsenin maskesiz çıkmasını uygun görmüyoruz. 20-65 yaş için 10 günde bir 5'li ücretsiz paket uygulamamız vardı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu.

İhtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşlarımız olacak bu dönemde. Yüksek fiyat olmaması kaydı ile bir fiyatın belirlendiği bir dönem olacak. Ücretsiz mesajla verilen maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının olması durumunda eczanelerden, marketlerden ve birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı. O da yarın, en geç cuma günü Ticaret Bakanlığımızın bir açıklaması olacak.''