Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması: “Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde ilk dönemi tamamladı”

06.05.2020 17:55

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu, son durumu görüşmek için bugün yeniden toplandı. Video konferans yöntemi ile yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde ilk dönemi tamamladı” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşüldü.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Aziz vatandaşlarım, her bir ferdi saygı ve sevgiyle yürekten selamlıyorum. Gösterdiğimiz azim, salgının başlangıç ve tırmanış günlerindeki önemini koruyor. Salgın sürecinde 83 milyonun desteğiyle çok büyük mesafe alan sağlık ordumuz adına size şunu söylemekten gurur duyuyorum; Türkiyemiz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır.

Mücadelemizin birinci dönemi 2020 yılına koranavirüs korkusuyla girdiğimiz günlere dayanıyor. 81 bil ilimizin hıfzısıhha kurullarını harekete geçirip aynı gün Bilim Kurulumuzu kurmuştuk. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih 11 Mart'tı. O tarihte dünyada hastalığın yayıldığı sınırlı sayı ülkede 119 bin 132 toplam vaka sayısıydı.