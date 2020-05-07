Sedat Peker'e 'Sakarya'ya gel beni ara' diyen Emre Niş'ten yeni açıklama: Abi vallahi alkollüydüm

07.05.2020 00:02

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’da yaşadığını belirten ve sosyal medya hesabında yayınladığı video ile Sedat Peker'e 'Sakarya'ya gel beni ara' diyen adının ise Emre Niş olduğunu söyleyen kişiden şimdi de özür videosu geldi. Yaptığı açıklamayla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren meydan okuma videosu sonrasında tekrardan kamera karşısına geçen Emre Niş yeni videosunda “Alkollüydüm, Sedat ağabeyden özür dilerim” dediği ve de alkollü görüntülerini sosyal medyada paylaşan kullanıcılardan paylaşımlarını silmesi için çağrıda bulunduğu görülüyor. İşte Emre Niş'in Sedat Peker'den özür dilediği video...

Dün sosyal medyada bir video çok konuşuldu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında çektiği video ile çok konuşulan kişi Emre Niş ardından özür videosu çekerek Sedat Peker'den özür diledi. Sedat Peker'i tehdit edip Sakarya'ya davet eden Emre Niş kimdir? Sedat Peker'e Sakarya'ya gel beni ara diyen adam kim?

ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİ

Emre Niş özür videosu çekerek "Haddim olmayarak büyüklerimin hakkında ileri geri konuştum. Alkollüydüm. Ağzımdan ne çıktığını bilmiyordum. Söylediklerimin farkında bile değildim. O yüzden Sedat abiden özür diliyorum. Nasıl böyle bir şey oldu ağzımdan çıktı. Kendime yakıştıramadım. Ama Sedat abimizi biliyorum, büyüktür, bizi de affedecek. Kendisini çok seviyorum. Çok özür diliyorum. Sedat abimden beni affetmesini bekliyorum. Bizim canımız ona fedadır. Kendisi o kadar çok seviyoruz. Çok da pişmanız. Çünkü alkollüydüm, kasten öyle bir şey söylemek istemedim. O yüzden Sedat abimden özür diliyorum, beni affetmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Başka bir videoda da Emre Niş'in alkollü görüntülerini sosyal medyada paylaşan kullanıcılardan paylaşımlarını silmesi için çağrıda bulunduğu görülüyor.

SEDAT PEKER'E SAKARYA'YA GEL BENİ ARA DİYEN ADAM!

Ünlü Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında çektiği video ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Emre Niş adlı kişi hakkında vatandaşların araştırmalara devam ediyor. Sedat Peker'i tehdit edip Sakarya'ya davet eden kişi, arabada seyir halindeyken çektiği video ile Sedat Peker hayranlarını kızdırdı.

EMRE NİŞ KİMDİR?

Sedat Peker'i adeta tehdit edip Sakarya'ya davet eden ve arabada çektiği video ile bir anda sosyal medya gündemine oturan Emre Niş'in kim olduğu hakkında herhangi bir bilgi yok. Bilgi geldiğinde haberimizden takip edebilirsiniz.



SEDAT PEKER KİMDİR?

Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu.

Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir.1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkum olmuştur.

Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi.Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay 29 gün cezaevinde bulundu.12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılanmıştır. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir.

Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi.10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.

Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocukları Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmiştir.9 Mart 2015'te Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı'nın (ZEREV) TİM Center'da organize ettiği Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Sedat Peker'e yaptığı yardımlardan dolayı En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. 4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) İzmir şubesinin açılışına onursal başkan sıfatıyla katılmıştır.Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerine dört tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugayları'na iki tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollanması da vardır.

2015-16 Şırnak çatışmalarında yaşanan olaylar hakkında 10 Ocak 2016'da yayınlanan Barış İçin Akademisyenler Bildirisi üzerine, Sedat Peker karşı bildiri yayınlamıştır. Bildirisinde tehdit içerikli bir üslup ve nefret dilini kullanmış, akademisyenleri ölümle tehdit etmiştir. Yazısında, "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız." diyerek bildiriye imza atan akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker hakkında aynı gün CHP, HDP, Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve pek çok gazeteci tepki gösterdi.Ertesi gün yine bu derneğin savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Peker hakkında soruşturma açıldı.

2008'de Özge Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evlilikten Serdar Han Peker, Boğaçhan Talha Peker, Celal Han Peker, Filiz Lina Peker isimli çocukları oldu.