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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 15:17 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 15:47

Veliefendi Hipodromu kundakçısı eski seyis çıktı

Bakırköy Hipodromu'nun yakınında aralarında yarış atlarının taşınmasında kullanılan kamyonetlerinde bulunduğu 5 araç yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak araçları şüpheli S.D.'nin yaktığını belirledi. Güvenlik güçleri S.D'yi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı. Şüphelinin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldığı belirlendi.

Veliefendi ipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ
Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nun çevresinde 6 araç dün akşam saat 22.40'ta çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. O yangından 2 saat sonra bu sefer Turan Güneş Bulvarı'ndaki sazlık bir alanda 5 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis, 5 ayrı noktada aynı anda çıkan yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

ELBİSELERİ ELE VERDİ
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, hem hipodrum çevresinde hem de sazlık alan bölgesinde üzerinde beyaz tişört ile mavi kot pantolon olan 35 yaşlarındaki kişinin gezdiğini belirledi. Ekipler eşkal bilgilerinden şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.

DERENİN İÇİNDE YAKALANDI
Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığını tespit eden polis, S.D.'nin suç kayıtlarını inceledi. S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğunu gören polis, herhangi bir terör bağlantısına rastlamadı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, S.D.'nin Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı.

Gözaltına alınan S.D.'nin işlemleri devam ediyor.

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