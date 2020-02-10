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Van Başkale'de öğrencilere buz üstünde şınav cezası! Soruşturma başlatıldı

Van Başkale'de öğrencilere buz üstünde şınav cezası! Soruşturma başlatıldı

10.02.2020 19:30

Van Başkale'de Beden Eğitimi öğretmeni gürültü yaptıkları nedeniyle öğrencilere buz üstünde şınav cezası verdi. Öğrenciler buz üstünde dakikalarca şınav çekmeye zorlandı. O anlar okuldaki diğer öğretmenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İşte o anlar...


Van Başkale'de Beden Eğitimi öğretmeni Ayşe Ömerci, 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek 4 öğrenciye şınav cezası verdi. Öğrenciler buz üstünde dakikalarca şınav çekmeye zorlandı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüler okuldaki diğer öğretmenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öğretmenin daha önce de aynı şekilde öğrencilere ceza verdiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Van'ın Başkale ilçesinde buz üstünde öğrencilere şınav çektirme cezasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Van'ın Başkale ilçesi Albayrak Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çekme cezası verdiğine dair görüntüler yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anılan haberde yer alan görüntülerin 27.12.2017 tarihine ait olduğu tespit edilmiş olup, olayla ilgili 10.02.2020 tarihinde Başkale Kaymakamlığımızca idari ve cumhuriyet savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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