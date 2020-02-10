Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür! 10.02.2020 19:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis oturumu sırasında AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu ile arasında geçen diyalog esnasında, Aşıkkutlu'ya küfür etti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Partili Meclis üyesine küfür ettiğini öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi. Tevfik Göksu, "Özür dilemezseniz meclisi terk edeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "O arkadaş ile yüz yüze konuşacağım" cevabını verdi.